Élections européennes : «Il y aura bien une liste Debout la France», annonce Nicolas Dupont-Aignan

Dans un contexte migratoire tendu, après l'attaque au couteau d'Annecy et le naufrage en Grèce d'un bateau de migrants, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan pense déjà aux élections européennes. Le président de Debout la France et député de l'Essonne a annoncé sur le plateau du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos que son parti sera bien dans la course en 2024 : "On l'a décidé samedi lors d'un conseil national, on en a beaucoup parlé. Il y aura une liste Debout la France. Une liste souverainiste et gaulliste pour l'indépendance du pays", a-t-il déclaré.

"Je ne souhaite pas obligatoirement la mener"

Nicolas Dupont-Aignan, très critique envers l'Union européenne qu'il considère emprunte à "une dérive qui va au-delà des traités", présentera un projet le 30 septembre pour marquer sa rupture avec les politiques européennes. Cependant, il n'a pas souhaité confirmer s'il sera à la tête de la liste. "On verra. Je ne souhaite pas obligatoirement la mener", a-t-il éludé, envisageant d'autres personnalités politiques. "Florian Philippot pourrait y participer, j'aimerais beaucoup, mais pas seulement lui. Il y a aussi Michel Onfray", a évoqué le souverainiste. "Il faut savoir laisser la place."

Pour le président de Debout la France, il est primordial d'aborder les sujets au niveau européen : "Résoudre les problèmes de sécurité français, les problèmes d'immigration, les problèmes de chômage, les problèmes de pouvoir d'achat et les problèmes d'écologie", détaille-t-il. "La France a perdu toute indépendance, toute liberté d'action et donc il faut, j'en suis convaincu, un projet européen", a-t-il expliqué.