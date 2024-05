Élections européennes : derrière Valérie Hayer, Renaissance choisit la continuité

Elle se faisait attendre. À près d'un mois des élections européennes, la majorité présidentielle dévoile les 30 premiers noms de la liste menée par Valérie Hayer. Et pas de grande surprise : la plupart sont des eurodéputés sortants… et éligibles. Les parlementaires siégeant déjà à Bruxelles et Strasbourg ressortent gagnants et occupent la plupart des premières places. À l’image de l’ancien journaliste Bernard Guetta qui obtient la position de numéro deux qu’il convoitait depuis plusieurs semaines.

Des noms connus des bancs européens

La Bretonne Marie-Pierre Vedrenne, eurodéputée sortante MoDem, et porte-parole de la campagne, figure à la troisième place. Viennent ensuite l’actuel président de la commission environnement au Parlement européen Pascal Canfin en numéro 4 et celle qui était tête de liste il y a cinq ans en 2019, Nathalie Loiseau, en cinquième position. Derrière elle, deux autres sortants, l’ancien ministre italien devenu eurodéputé français Sandro Gozi et l’ex-maire de Strasbourg, Fabienne Keller.

À la huitième place, on trouve une personnalité venue de la société civile : Grégory Allione, le directeur de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Enfin en vingtième position, un choix destiné à mobiliser les jeunes militants : le président des jeunes avec Macron, Ambroise Méjean. Pour rappel, la liste de la majorité présidentielle reste en seconde position dans les sondages, mais loin derrière celle du Rassemblement national, avec seulement 17% des intentions de vote pour le 9 juin.