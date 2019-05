ÉDITO - Militaires tués au Burkina Faso : "Ceux qui se livrent à la polémique se perdent dans l'indignité"

EDITO

"Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont morts dans l'accomplissement de leur devoir. Ils ont donné leurs vies pour que les autres puissent être libres, ce qui est un geste écrasant d'exemplarité. Évidemment, cela va donner lieu mardi à une cérémonie très émouvante, et indispensable pour que nous prenions conscience du sacrifice que cela représente.

Que dit ce geste de la société française ? Il dit que des femmes et des hommes sont toujours prêts à se dévouer pour défendre un idéal, une conception de la France et des Droits de l'Homme. Dans ce pays qui est plutôt dépressif, et où depuis de nombreuses années, on s'interroge souvent sur la citoyenneté, la transmission des valeurs. Cet exemple montre qu'il y a toujours, au sein de la communauté française, des gens qui veulent défendre la France et ce qu'elle représente.

Il faut prendre conscience du sacrifice qu'acceptent ces femmes et ces hommes

Que dit ce geste à la communauté française ? Il dit que l'action militaire au 21ème siècle ne peut être qu'entièrement professionnelle. Nous nous perdons souvent dans des débats périphériques, autour du service national, du service civique… C'est une perte de temps, une perte d'argent. On se préoccupe de choses qui ne verront jamais le jour. Ce qu'il faut considérer, c'est que la nation se doit, à ceux qui se dévouent pour elle, de mettre en œuvre tous les moyens psychologiques, techniques, matériels, pour que cette action militaire se fasse dans des conditions optimales.

On a vu dans les années passées que les problèmes financiers du pays pouvaient être réglés en utilisant le budget de la défense. On comprend que ceci n'est pas acceptable. Il faut prendre conscience du sacrifice qu'acceptent ces femmes et ces hommes en France, pour leur donner la sécurité matérielle dont ils ont évidemment besoin.

Il y a des gens qui, même si leur métier est la politique, n'ont aucune conscience de ce qu'est la nation

Il y a, à propos de ce drame, une dernière chose à dire. Une polémique est née, car il naît des polémiques à propos de tout. Après tout, c'est le lot de la démocratie, mais ceux qui s'y livrent se perdent quelques fois dans l'indignité. Une polémique est donc née sur la présence du chef de l'État samedi à Villacoublay. Il y a des gens qui, même si leur métier est la politique, n'ont aucune conscience de ce qu'est la nation. On est tristes pour eux. Demain, il faudra, au-delà de tout esprit polémique, vivre la cérémonie à la mémoire de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello."