EDITO - La sortie du grand débat sera un moment de vérité à ne pas rater

L'AVIS DE

C'est la période de restitution du "grand débat national". Au sein du gouvernement et à l'Élysée, tout le monde est parfaitement conscient que c'est un moment de vérité à ne pas rater. Pour l'instant, "Emmanuel Macron ne trouve pas la mesure qui peut calmer les 'gilets jaunes'" mais "les idées bourgeonnent", analyse notre éditorialiste Michaël Darmon.

"L'enjeu provoque un double effet, tantôt excitant, tantôt tétanisant. Les ministres qui parlent ces jours-ci avec le président de la République ne sentent pas spécialement un Emmanuel Macron au bord du burn out, bien au contraire. Pour autant, disons les choses comme elles sont dites en petit comité : l'idée magique n'est toujours pas trouvée. Macron ne trouve pas la mesure qui peut calmer les 'gilets jaunes'.

"Au cœur du pouvoir, on est persuadé que la colère reste aussi forte que l’attente"

Pour le chef de l'État, rien ne pourra démarrer tant qu'il ne sera pas en capacité d'annoncer une décision capable d’éteindre la colère. Cette information permet de comprendre que malgré les éléments de langage, malgré les chiffres officiels qui, chaque semaine, veulent signifier que la mobilisation décline, en réalité, au cœur du pouvoir, on est persuadé que la colère reste aussi forte que l’attente.

>> De 5h à 7h, c’est "Debout les copains" avec Matthieu Noël sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Un embarras qui existe alors que les contributions citoyennes et les débats chez les élus se multiplient et que les prises de position des ministres sont permanentes. Mercredi matin encore, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, dialoguent dans Les Echos.

"Les idées bourgeonnent partout"

Les idées bourgeonnent partout. Comme celle dite de la sobriété républicaine, une formule qui devrait se répandre chez les élus dans les prochains jours. Cela concerne entre autres les divers privilèges accordés aux anciens ministres et présidents, une sorte de prélude symbolique avant le grand concert.

Les élus LREM ne sont pas les derniers à faire des propositions. Dans le document de synthèse du grand débat des députés marcheurs qu'Europe 1 a pu consulter, il y a des centaines de propositions, notamment celle qui vise à adoucir l’entrée dans l’impôt avec une baisse du barème dans les premières tranches.

"Pour calmer les 'gilets jaunes', la mesure magique n'existe pas"

Cette mesure importante devrait figurer au programme. Ou encore celle visant à pérenniser la prime exceptionnelle versée par les entreprises. La transition écologique, la vie citoyenne, la place de l'État... Dans cette synthèse des députés, il y a beaucoup de propositions très concrètes qui pourraient inspirer l’exécutif ou même le rassurer pour enfin décider.

Parce que, pour calmer les 'gilets jaunes', la mesure magique n’existe pas. Et pour transformer les ronds-points en carrefours citoyens, il faudra parler aux Français sur tous les sujets en même temps, pour poser une nouvelle relation avec le pouvoir. Les Français attendent le grand début national."