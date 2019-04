Dons des grandes fortunes pour Notre-Dame : Alexis Corbière dénonce un nouveau jeu, "qui veut défiscaliser des millions ?"

INTERVIEW

Après avoir fait un don de 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, François-Henri Pinault a finalement renoncé à la défiscalisation à hauteur de 60 millions d'euros prévue par la loi. "Pour quelle raison monsieur Pinault a compris qu'il fallait renoncer à la défiscalisation ? Parce qu'il y a dans ce pays des gens, des citoyens, qui ont été choqués", a estimé au micro d'Audrey Crespo-Mara, sur Europe 1, Alexis Corbière, député La France insoumise.

"C'est toujours bien de donner mais il y a eu un côté indécent ressenti par beaucoup de Français après l'émotion du drame qui a frappé Notre-Dame de Paris", assure l'élu. "On a vu d'un seul coup, dans les heures qui ont suivies, une espèce de Téléthon qui s'est transformé en 'Télé-Vuitton' et à la fin on s'est demandé si ça n'était pas un nouveau jeu : 'Qui veut défiscaliser des millions ?'", ironise ce proche de Jean-Luc Mélenchon.