Don de la famille Arnault aux Restos du Cœur : Manuel Bompard ne veut «pas compter sur la charité»

La situation a ému jusqu'au plus haut sommet de l'État. À Wattrelos, près de Lille, 12 camions des Restos du Cœur ont été vandalisés le week-end dernier, rendant impossible l'approvisionnement d'une cinquantaine de centres de la zone, assurant l'approvisionnement alimentaire de près de 40.000 personnes.

Un don qui divise

"C'est un fait divers vraiment stupide, une connerie sans nom. J'espère que les deux coupables seront rapidement identifiés et punis", a fait part le maire de la commune. Face à la situation, de nombreux dons affluent. Alors que l'État a promis quelque 15 millions d'euros, d'autres entreprises ont fait part de leur engagement, à l'instar de Carrefour ou encore Super U qui annoncent donner des denrées aux Restos du Cœur.

La famille Arnault, a également annoncé donner 10 millions d'euros. Une somme généreuse, mais qui suscite l'indignation d'une partie de la classe politique, notamment du côté de LFI. Plusieurs erreurs ont été réalisées par les internautes et les élus, notamment sur la défiscalisation de ce don, enveniment un peu plus le débat sur les réseaux sociaux.

Actuellement, les Français peuvent défiscaliser un don à hauteur de 66%. Mais cette défiscalisation correspondant à une réduction d'impôt, et non à un remboursement de l'État comme l'ont sous-entendu certains utilisateurs de X (ex-Twitter). Du côté des entreprises, les dons peuvent être défiscalisés à hauteur de 60%, dans la limite des 20.000 euros ou 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe. Un chiffre qui grimpe à un maximum de 5% du chiffre d'affaires en cas de dons à des ONG distribuant des repas gratuits.

"Une question de modèle de société"

Le don proviendra du groupe familial "Agache" et ne donnera "lieu à aucune contrepartie, ni à aucune défiscalisation", précise un porte-parole du milliardaire. "J'en prends note", assure, au micro de Sonia Mabrouk, le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard. "Mais, je vois également que monsieur Arnault sur ses revenus de l'année dernière, à payer l'équivalent de 12% d'impôts. Pourtant, la plus haute tranche de l'impôt sur le revenu, elle est à 45%. Donc, si Bernard Arnault avait payé ses impôts comme il aurait dû le payer l'année dernière, il aurait donné 400 millions d'euros aux caisses de l'État, c'est-à-dire 40 fois plus que son don", assure le député des Bouches-du-Rhône.

Pour l'élu, la question du don et des impôts est avant tout "une question d'un modèle de société". "La question qui nous est posée, c'est : 'Est-ce qu'une personne qui a beaucoup de ressources comme Monsieur Arnault contribue à la solidarité nationale sur la base des règles qui sont mises en place dans notre pays pour partager les richesses ?' Ou, est-ce qu'on s'en remet à un modèle dans lequel, c'est la charité" qui prime ?, s'interroge-t-il. Avant d'ajouter qu'il ne souhaite "pas compter sur la charité".

"Pardonnez-moi, mais, ce n'est pas le modèle de société que je défends", conclut-il, surtout "quand le don de la famille Arnault, si on le ramène à la fortune de Bernard Arnault, c'est l'équivalent pour quelqu'un au SMIC d'un don de 30 centimes d'euros".