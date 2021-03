Documentaire de Marie Portolano : "Le sexisme tue des rêves, des vies, des ambitions", alerte Elisabeth Moreno

INTERVIEW

Le sexisme dans le milieu du journalisme sportif a récemment été dénoncé par Marie Portolano dans le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste sur Canal+. La journaliste y dénonce notamment des propos sexistes et des faits d'agressions sexuelles. Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a dit ne pas être surprise par ces accusation. Au micro d'Europe 1 mardi, elle a appelé à poursuivre le combat contre le sexisme "qui tue des rêves, des vies, des ambitions" et qui concerne toute la société.

