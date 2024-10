Discours de politique générale : Michel Barnier impose son style face à la Macronie et LFI à l'Assemblée

Michel Barnier ne prend pas forcément de pincettes pour répondre aux questions des parlementaires. Une parole cash, notamment lorsqu'il s'agit de rendre la pareille à son prédécesseur Gabriel Attal. "Ce sera deux tiers de l'effort sur la maîtrise des dépenses publiques et ce sera difficile. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà."

L'ex-Premier ministre, désormais président du groupe Ensemble pour la République, semble décontenancé. Michel Barnier s'explique. "Il faut vous habituer les uns les autres à ce que je dis, ce que je pense et je vous le dirai aussi à vous." Un avertissement destiné cette fois aux parlementaires du nouveau Front populaire. Quelques minutes plus tard, c'est Mathilde Panot, la patronne des députés Insoumis, qui en prend pour son grade.

"J'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité, mais moi, je vais vous dire une chose, madame la Présidente, plus vous serez agressive, plus je serai respectueux." Michel Barnier imprime son style. Les députés savent désormais à quoi s'en tenir pour les prochaines séances de questions au gouvernement.