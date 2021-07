DIRECT - Emmanuelle Wargon est l'invitée du Grand Rendez-vous dimanche sur Europe 1

La France fait-elle suffisamment d'efforts en matière d'écologie ? Comment rendre les logements plus verts à l'avenir, avec un diagnostic environnemental plus précis ? Sur le plan politique, comment La République en marche peut-elle dépasser des élections régionales lors desquelles elle a enregistré de faibles scores ? Pour répondre à toutes ces questions, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, est l'invitée du Grand Rendez-vous, dimanche de 10 heures à 11 heures. Elle sera interrogée par Michaël Darmon d’Europe 1 avec Cécile Cornudet des Échos et Yoann Usai de CNews.