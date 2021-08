Derrière Mélenchon, les Insoumis veulent se mettre en ordre de bataille pour 2022

DÉCRYPTAGE

À huit mois de la présidentielle, La France insoumise lance son université d’été dans la Drôme, avec quatre jours de débats pour agrémenter le programme du candidat Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier va se présenter pour une troisième élection présidentielle consécutive, avec l'objectif de se qualifier, enfin, pour un second tour dont il n'est pas passé très loin en 2017. À la peine dans les sondages, avec une image écornée par différentes polémiques, le chef de file des Insoumis tient la barre, lui qui s'est déclaré depuis près d'un an.

"On sait sur quoi on veut gouverner le pays"

Au sein du parti, la stratégie à mener est claire en cette fin d'été : puisque La France insoumise a déjà son candidat, les partisans veulent avant tout communiquer sur leur programme. "On sait sur quoi on veut gouverner le pays", explique ainsi un député auprès d'Europe 1, persuadé que la dynamique reviendra de leur côté.

Les militants et les cadres en veulent pour preuve la contestation dans la rue, avec les anti-pass sanitaire et tous ceux qui critiquent le gouvernement. "On est reconnu par les mouvements sociaux", affirme un proche de Jean-Luc Mélenchon. "La résistance, c’est la base de notre énergie, ça nous donne une chance."

200 signatures de maires revendiquées

Cette troisième chance, Jean-Luc Mélenchon veut y croire. Il espère toujours pouvoir incarner la gauche mais, pour l’heure, les écologistes, les socialistes et même les communistes refusent de se rallier derrière son nom. Qu’importe, les Insoumis préfèrent guetter les signaux positifs. Jean-Luc Mélenchon revendiquent déjà plus de 200 signatures de maires sur les 500 nécessaires pour être officiellement candidat.

Pour Manuel Bompard, directeur de campagne du candidat des Insoumis et invité d'Europe Matin jeudi, Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour représenter le parti. "Nous sommes d'accord sur le programme et nous sommes maintenant en campagne pour convaincre les Françaises et les Français", a-t-il assuré. Quant aux sondages et autres enquêtes d'opinion, Manuel Bompard l'affirme, son candidat peut accéder au deuxième tour en 2022. "Aujourd'hui 8 personnes sur 10 sont pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, 6 personnes sur 10 sont pour le VIe République et 7 personnes sur 10 sont pour le retour de la retraite à 60 ans. Et Jean-Luc Mélenchon est le seul à porter ces propositions dans le débat public", a-t-il encore jugé.