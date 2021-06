Pyrénées-Orientales : la droite se déchire sur le Rassemblement national

Une affaire qui est en train de prendre une dimension nationale. À quelques heures de la fin de campagne pour les régionales et les départementales, la droite se déchire dans les Pyrénées-Orientales sur le Rassemblement national. En cause le candidat LR et sénateur Jean Sol, qui s'est dit prêt jeudi soir à faire alliance avec le parti de Marine Le Pen pour retirer la présidence de ce département à la gauche. Une posture qui a déclenché une avalanche de réactions sur l'ensemble de l'échiquier politique.

Une polémique qui prend une dimension nationale

Au RN tout d'abord, le maire de Perpignan Louis Alliot a saisi la main tendue et affirme qu'"il y a une possibilité d'entente avec les élus LR". De son côté, Olivier Faure s'étrangle : "Nous avons fait le choix du barrage républicain en PACA, ces hypocrites le fissurent dans les Pyrénées-Orientales !" Mais le patron du PS ne s'arrête pas là et a interpellé deux soutiens du sénateur, Christian Jacob, chef de file LR, mais aussi le Premier ministre Jean Castex, ancien maire de Prades, une commune de 6.000 âmes des Pyrénées-Orientales.

Partout en France, la gauche se mobilise pour battre le @RNational_off mais dans les Pyrénées-Orientales, le candidat de @JeanCastex et @ChJacob77, @JeanSOL__ propose déjà un accord à @louis_aliot ! #OùSontLesRépublicainspic.twitter.com/XLfnP2qOdS — Olivier Faure (@faureolivier) June 25, 2021

Et les réactions sont plutôt claires. "Aucune alliance avec le Rassemblement national n'est envisageable", a réagi Christian Jacob tandis que l'entourage du Premier ministre affirme qu'en "aucun cas et aucune manière le Premier ministre n'approuve la moindre ambiguïté avec le RN".

Un principe intangible a toujours guidé notre famille politique : aucune alliance avec le @RNational_off pour la gouvernance d’une collectivité n’est envisageable.



Ce principe vaut avec tous les extrêmes, de droite comme de gauche.https://t.co/1nsBDQ5uED — Christian JACOB (@ChJacob77) June 25, 2021

L'ambiguïté de Jean Sol

Face à la polémique, Jean Sol a dénoncé une mauvaise interprétation de ses propos et jure qu'il n'a jamais fait alliance avec le RN.

Mais cela n'empêche pas le sénateur d'être ambigu en se disant déterminé à fédérer les élus de bonnes volonté.