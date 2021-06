Départementales : Darmanin largement élu dans son canton de Tourcoing

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a été largement élu aux élections départementales dans son canton de Tourcoing (Nord), avec 64,98% des voix pour son binôme divers droite, face à un binôme gauche-vert. "Près de 65% des voix ! Avec Doriane Bécue, nous remercions tous les Tourquennois qui nous ont renouvelé leur confiance dans le canton de #Tourcoing. Vive le Nord, vive Tourcoing !", s'était réjoui Gérald Darmanin sur Twitter peu après 20h, sans attendre les résultats définitifs.

Le binôme avait déjà atteint 54,11% des voix au premier tour

Près de 65% des voix ! Avec @DorianeBecue, nous remercions tous les Tourquennois qui nous ont renouvelé leur confiance dans le canton de #Tourcoing.

Vive le Nord, vive Tourcoing ! — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 27, 2021

Gérald Darmanin et Doriane Bécue, qui lui a succédé à la mairie après qu'il a remporté le dernier scrutin municipal, avaient déjà atteint 54,11% des voix au premier tour, devant la gauche (28,37%), et le RN (17,25%). Mais en raison de l'abstention, le binôme n'avait pas atteint les 25% des inscrits nécessaires pour être élu dès le premier tour. Sa large victoire aux départementales n'éclipse toutefois pas le camouflet essuyé par la macronie au premier tour des régionales en Hauts-de-France, quand la liste LREM comptant cinq ministres, dont Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, avait été éliminée dès le premier tour.

Menée par Laurent Pietraszewski, elle n'avait alors recueilli que 9,13% des suffrages, sa tête de liste appelant dans la foulée à voter pour Xavier Bertrand, le président ex-LR sortant. Gérald Darmanin avait alors salué l'arrivée en tête de cet "ami" personnel, au prix de frictions avec le garde des Sceaux.