Démographie : 69% des Français pensent qu'il ne faut pas favoriser l'immigration, selon notre sondage

Un peu plus d'habitants, mais moins de bébés : la France compte depuis le début de l'année près de 68,4 millions d'habitants, soit une nouvelle progression de 0,3% sur un an, toutefois limitée par une baisse marquée de la natalité. Cette croissance de la population est principalement liée au solde migratoire (estimé à +183.000 personnes), soit la différence entre le nombre personnes entrées et celles sorties du territoire.

Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et "Le Journal du dimanche", mené auprès d'un échantillon de 1.012 personnes âgées de plus de 18 ans, 69% des Français estiment pourtant qu'il ne faut pas favoriser l'immigration pour assurer l'avenir démographique du pays.

Les sympathisants de gauche divisés

Dans le détail, 71% des femmes interrogées ne souhaitent pas favoriser l'immigration en matière de démographie, ainsi que 67% des hommes interrogés. Ils sont également 65% des CSP + interrogés à être contre, et 76% des CSP-. 56% des 18-24 ans ne sont non plus favorables à l'immigration pour régler le problème de natalité en France, et ils sont 70% pour les 65 ans et plus.

Concernant les résultats selon la proximité politique des interrogés, pour les partis de gauche, les avis sont plutôt divisés puisqu'ils y sont favorables à 59%, contre 41%. Pour les répondants à sensibilité politique de droite, les résultats sont plus tranchés : ils sont contre à 87%.

53% des Français ne souhaitent ni une immigration européenne, ni une extra-européenne

La position des Français sur l'appel à l'immigration pour lutter contre le vieillissement de la population et la baisse de natalité va dans le même sens, qu'il s'agisse d'une immigration européenne ou extra-européenne : en effet, 53% des personnes interrogées ne souhaitent ni l'un ni l'autre, 32% sont pour une immigration européenne et 15% pour une immigration extra-européenne.