Délinquance des mineurs : les élus LR veulent renforcer la responsabilité des jeunes et des familles

Vous vous souvenez peut-être de cette violente agression qui a eu lieu à Cannes en août dernier. Une femme âgée de 89 ans a violemment frappé au visage devant sa résidence par deux jeunes de 14 et 15 ans qui voulaient lui dérober son sac à main. Les agresseurs ont été reconnus coupables il y a quelques semaines par le tribunal pour enfants. Une délinquance juvénile qui inquiète. Les députés Les Républicains veulent donc agir avec une proposition de loi.

Jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende pour les parents

Elle vise à durcir les responsabilités pénales des jeunes, mais aussi de leur famille. Parmi les mesures envisagées, l'abaissement de la responsabilité pénale à 13 ans au lieu de 16 ou 18 ans actuellement et l'engagement de la responsabilité pénale des parents. Ils risqueraient jusqu'à deux ans de prison et 30.000 € d'amende pour manquement à leurs obligations éducatives. Un texte qui est défendu également par le président de l'Association des maires de France, David Lisnard.

"Un gamin de 14 ou 15 ans aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'à l'après-guerre quand notre droit a été conçu en la matière avec l'ordonnance de 1946. La responsabilité pénale des mineurs doit être abaissée, notamment pour les actes graves, là où il y a un fort préjudice physique ou moral. L'idée, c'est de renforcer les trois piliers qui doivent nous permettre de juguler cette délinquance des jeunes qui augmente et notamment des jeunes filles", détaille le maire de Cannes.

"C'est aux parents d'être responsable"

"C'est plus de sanction des jeunes en question avec de vraies maisons de redressement réellement surveillées, plus d'éducation et d'instruction et beaucoup plus de rigueur dans cette éducation. Et enfin, responsabiliser les parents des enfants mineurs. Chaque enfant peut faire des bêtises, peut transgresser, mais s'il commet des infractions, c'est aussi aux parents d'être responsable. Ce n'est pas la société. Je ne crois qu'à la responsabilité individuelle", détaille l'élu.

Pour le moment, aucun calendrier n'est arrêté concernant la présentation de cette proposition de loi.