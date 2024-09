C'est la coutume pour chaque gouvernement : l'équipe chapeautée par Michel Barnier a pris part à la traditionnelle séance photo, ce vendredi sur les marches de l'hôtel de Matignon à Paris. À peine nommés par l'Élysée dans l'après-midi, les deux nouveaux ministres délégués, Charlotte Parmentier-Lecocq au Handicap et Jean-Louis Thiériot aux Armées, étaient présents. Voici la photo officielle du gouvernement Barnier.

© Thomas SAMSON / AFP

Un total de 41 ministres

Au total donc, 41 ministres ont été nommés par le président Emmanuel Macron. Au centre de la photo, aux côtés du Premier ministre, figurent le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Didier Migaud (à gauche), et son homologue au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau (à droite).

Sur la marche de devant, on retrouve de gauche à droite : Rachida Dati, ministre de la Culture, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires, Didier Migaud, Michel Barnier, Bruno Retailleau, Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Aussi, Antoine Armand, le ministre de l'Économie, se situe juste derrière le chef du gouvernement.