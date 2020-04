Déconfinement : réouverture "très progressive" des maternelles et primaires au 11 mai, sur la base du volontariat

Edouard Philippe a annoncé mardi la réouverture "très progressive" des maternelles et primaires au 11 mai, sur la base du volontariat, lors de la présentation du plan de déconfinement devant l'Assemblée nationale. "Nous proposons une réouverture très progressive des maternelles et de l’école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire, et sur la base du volontariat", a déclaré le Premier ministre.

Le port du masque "prohibé en maternelle"

Le Premier ministre a justifié "la réouverture des écoles" par la nécessité de vouloir "garantir la réussite éducative des élèves, notamment les plus vulnérables d’entre eux, dont la scolarité souffre terriblement du confinement". Il a également précisé vouloir "laisser le maximum de souplesse au terrain en la matière", jugeant que "les directeurs d’école, les parents d’élève, les collectivités locales trouveront ensemble, avec pragmatisme, les meilleures solutions".

Le port du masque est en revanche "prohibé en maternelle" et "pas recommandé, compte tenu des risques de mauvais usage, à l’école élémentaire". Mais dans cette dernière, "l’Education nationale mettra des masques pédiatriques à disposition des directeurs d’école, pour les cas particuliers, par exemple si un enfant présente des symptômes, le temps que ses parents viennent le récupérer".