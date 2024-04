Début d'une opération place nette à Strasbourg, six interpellations

Une "opération place nette XXL" a été lancée mercredi pour trois semaines à Strasbourg, où les forces de l'ordre ont procédé à six interpellations dans la matinée, a annoncé la préfecture du Bas-Rhin. "L'objectif majeur est la lutte contre les stupéfiants, mais également la lutte contre toutes les conséquences (du trafic) de stupéfiants, les violences, les actes de délinquance, le trafic d'armes ou le travail illégal", a déclaré la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, en déplacement dans le quartier Port du Rhin, où quelques dizaines d'agents des forces de l'ordre été déployés.

250 agents en moyenne pendant trois semaines

Selon la préfecture, "250 agents en moyenne" vont être mobilisés chaque jour pendant trois semaines pour mener "115 opérations", principalement à Strasbourg mais aussi dans d'autres communes d'Alsace et "en milieu pénitentiaire". Mercredi, la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) 57, de Carcassonne, participait aux opérations. Après six interpellations réalisées au petit matin dans le cadre d'une enquête judiciaire pour "violences aggravées", les forces de l'ordre ont procédé à une "opération de sécurisation", patrouillant dans les rues et multipliant les contrôles, a constaté l'AFP.

"Il y a une opération de police judiciaire et derrière on visite les caves, on cherche les produits stupéfiants, on enlève les scooters volés, on fait passer les chiens. Ce ne sont pas les mêmes unités", a indiqué Dominique Rodriguez, directeur interdépartemental adjoint de la police nationale. "L'objectif est de désorganiser le trafic de stupéfiants de rue".

Un accueil politique mitigé

Cette opération avait été annoncée sur X (ex-Twitter) mardi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce qui a provoqué les critiques de certains élus. "La bourde XXL permet aux narcotrafiquants de faire place nette pour échapper à l'opération", a ainsi taclé le député LFI de Strasbourg Emmanuel Fernandes. "On pourrait en rire si ça ne torpillait pas le travail des policiers."

"C'est bien que la police soit là, et vienne mettre un peu d'ordre dans le quartier", a réagi auprès de l'AFP Jean-Paul, 73 ans. "Mais il y aura toujours de la drogue, c'est moi qui vous le dis. La police est déjà venue en 2020, 2021, 2022, ça ne change rien. C'est calme quelques jours, deux ou trois semaines, mais une fois qu'ils seront partis, ça va recommencer. Je le sais, ça fait 23 ans que je vis ici".