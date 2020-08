Danièle Obono représentée en esclave : "Valeurs Actuelles" s'excuse mais nie tout racisme

Les condamnations sont unanimes samedi après la publication d'un article et d'une illustration dépeignants la députée noire LFI Danièle Obono en esclave dans les pages du magazine conservateur Valeurs Actuelles. Emmanuel Macron a appelé la parlementaire Danièle Obono pour lui apporter son soutien et l'hebdomadaire a finalement présenté des excuses.

Dès vendredi, Danièle Obono a évoqué sur Twitter une "merde raciste dans un torchon". "L'extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même", a-t-elle ajouté. Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon s'est élevé contre un "harcèlement nauséabond" envers la députée.

Il paraît 'Qu'on-Peut-Pu-Rien-Dire' #BienPensance. Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustrée par les images d'une députée française noire africaine repeinte en esclave...

L'extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même. pic.twitter.com/EupKSXZ207 — Députée Obono (@Deputee_Obono) August 28, 2020

Jean Castex dénonce une "publication révoltante"

Dans ce "roman de l'été", Valeurs Actuelles a ainsi publié un texte de fiction de sept pages qui transporte Danièle Obono dans le temps. Elle se retrouve en Afrique à l'époque de l'esclavage et devient elle-même esclave dans ce texte, qui est accompagné d'une illustration la représentant enchaînée.

La condamnation dépasse les clivages partisans, jusqu'au plus haut de l'État : avant Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex avait dénoncé une "publication révoltante", appelant "une condamnation sans ambiguïté" et assurant Danièle Obono du "soutien de l'ensemble du gouvernement", plus tôt samedi.

Cette publication révoltante appelle une condamnation sans ambiguïté.

Je partage l'indignation de la députée Danièle Obono et l'assure du soutien de l'ensemble du Gouvernement.

La lutte contre le racisme transcendera, toujours, tous nos clivages. https://t.co/ybRKO4DJP3 — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 29, 2020

Au sein de la gauche, au PS, au PC, et dans les rangs de la France Insoumise, on condamne aussi cette publication. Et à l'extrême droite, un responsable du Rassemblement national, Wallerand de Saint-Just, a, lui aussi, dénoncé une publication d'un "mauvais goût absolu".

La couverture de @Valeurs est d’un mauvais goût absolu, le combat politique ne justifie pas ce type de représentation humiliante et blessante d’une élue de la république @Deputee_Obono — W. de SAINT JUST (@wdesaintjust) August 29, 2020

"Ce n'est absolument pas un texte qui justifie l'esclavage"

Au micro d'Europe 1, Tugdual Denis, le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles, s'excuse mais fait part aussi de son incompréhension. "Ce qui était une erreur, c'étaient effectivement ces images pas toujours bien choisies et trop violentes par rapport à la charge symbolique qu'elles représentaient. Et ça n'avait aucun but de blesser personnellement la principale intéressée", se justifie-t-il.

Notre réponse suite à la polémique autour du roman de l'été consacré à Danièle Obono, cette semaine dans Valeurs actuelles. pic.twitter.com/GHVzHBSdvQ — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) August 29, 2020

"Il n'y a pas de message politique autre que la dénonciation de l'esclavage. Ce n'est absolument pas un texte qui justifie l'esclavage ou qui stigmatise une quelconque communauté. Nous sommes un journal conservateur, de droite, qui est politiquement incorrect mais nous ne sommes pas un journal outrancier", ajoute-t-il.

Dans un communiqué, l'association SOS Racisme a expliqué être en train d'étudier les suites judiciaires envisageables. Une possibilité que la rédaction de Valeurs Actuelles balaie d'un revers de main. "Il n'y a rien de raciste dans ce texte", répète le magazine.