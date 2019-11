Damien Abad élu nouveau président des députés LR

Damien Abad, député de l'Ain, a été élu mercredi président du groupe LR de l'Assemblée nationale pour prendre la suite de Christian Jacob. L'élu de 39 ans l'a emporté au second tour par 64 voix face à Olivier Marleix (37 voix), lors d'un scrutin interne pour succéder à Christian Jacob, qui vient de prendre la tête du parti après avoir présidé le groupe pendant près de neuf ans. Le député, qui était jusqu'à récemment vice-président de LR sous Laurent Wauquiez, avait fait le choix de ne plus occuper de fonctions exécutives au sein du parti pour mieux se concentrer sur cette candidature. Il s'était déjà présenté face à Christian Jacob en 2017.

Après une "campagne très offensive", selon ses collègues, il entend incarner "une ligne centrale d'une droite juste qui défend le travail, l'autorité et les territoires". Après son élection, l'élu LR a insisté devant la presse sur sa volonté de "rassembler" les "104 PME" que constituent les députés LR, vantant "la force du collectif" au sein du "premier groupe d'opposition".

"Que la droite retrouve le chemin des idées"

Saluant le travail de son prédécesseur, il a ajouté que chacun avait son "style", le sien consistant à "mettre de l'énergie" et "faire en sorte que la droite retrouve le chemin des idées". Il a notamment dit vouloir montrer que le groupe LR est aussi une "force de proposition qui peut incarner l'alternance", relevant du côté de la majorité "un discours de façade" qui "peut attirer un certain électorat de droite" mais avec un "écart entre les paroles et les actes".

Damien Abad était arrivé en tête du premier tour mercredi matin, avec 34 voix contre 20 pour Olivier Marleix, devant quatre autres candidats : Michèle Tabarot (17 voix), Daniel Fasquelle (14), Véronique Louwagie (12) et Philippe Gosselin (7). Le groupe LR, avec 104 députés, est le deuxième de l'Assemblée nationale derrière celui de La République en Marche (304 députés), et le premier en nombre dans l'opposition.