Cyril Hanouna – «On n'est pas fichu de faire des économies dans ce pays», estime Gauthier Le Bret

En évoquant la contribution sur les emballages qui touche notamment les boulangers, Gauthier Le Bret a estimé que le problème de la France est son incapacité à faire des économies. Au micro de Cyril Hanouna, il fustige également des "institutions qui ne servent à rien". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



La France, un pays cigale alors qu'il devrait être fourmi ? Alors qu'une nouvelle contribution sur les emballages crée des remous dans l'actualité, pour Gauthier Le Bret, le problème va plus loin. "Dans ce pays, on est incapable de faire un euro d'économies", lâche le chroniqueur dans On marche sur la tête. "François Bayrou a présenté un budget sans économie, Michel Barnier s'est fait censurer son budget, il y avait des hausses d'impôts, mais pas d'économies."

"Aujourd'hui, on se demande comment on va financer le réarmement de l'armée française, on comprend qu'on va soit réorienter l'épargne des Français, soit creuser un peu plus la dette et le déficit... On n'est pas fichu de faire des économies dans ce pays, on a des institutions qui ne servent à rien."

De son côté, le ministère de la Transition écologique assure que cette contribution n'est "pas une nouvelle taxe", mais "une simplification administrative". "Le calcul antérieur de cette contribution était bien trop complexe pour les boulangers et nécessitait de connaître le nombre et le poids de chaque emballage distribué", précise le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher.