Cyril Hanouna

Au lendemain des élections européennes, Éric Zemmour a choisi d'exclure sa tête de liste Marion Maréchal après son appel à soutenir les candidats issus de l'union Ciotti-RN. Et ce mercredi, Le Canard enchaîné révèle que l'ex-vice-présidente de Reconquête aurait dilapidé l'argent du parti durant la campagne, notamment dans la location d'une villa à La Réunion. Invitée de l'émission On marche sur la tête, Marion Maréchal a répondu à ces accusations. "Je trouve ça lamentable [...] J'ai le sentiment que certains dans l'équipe d'Éric (Zemmour) tentent de régler leur compte et de me salir", a-t-elle réagi sur Europe 1.