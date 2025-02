Au micro de Cyril Hanouna, Laurence Sailliet estime qu'en matière d'immigration et de sécurité, il ne faut pas avoir peur "d'aimer la France". Une voie qui doit mener, selon elle, LR sur le chemin d'un bon score lors de l'élection présidentielle de 2027. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Après le temps des tempêtes, celui de la conquête ? Invitée dans On marche sur la tête après l'annonce de Laurent Wauquiez, qui se lance dans la course à la tête de LR face à Bruno Retailleau, Laurence Sailliet a donné sa vision de l'avenir de la droite.

Reconquérir le cœur des électeurs

Alors qu'un auditeur rappelle le "fossé abyssal" qui s'est creusé entre le parti et le RN, comment le parti peut-il espérer renverser la vapeur et prétendre à une victoire en 2027 ? Pour cette proche de Laurent Wauquiez, il faut "récupérer l'électorat de centre-droit qui a voté Emmanuel Macron". Mais ce n'est pas tout, il faut aussi aller chercher les déçus de LR qui ont glissé un bulletin de vote RN dans les urnes.

Pour ce faire, il faudra que le candidat LR ait "le courage de faire ce qu'il dit". "Quand j'étais porte-parole de Laurent Wauquiez, ce qu'on préconisait sur l'immigration et la sécurité, c'est ce que préconisaient 80% des Français. Mais à chaque fois qu'on allait sur un plateau TV, on nous disait 'vous courrez derrière le Rassemblement national'."

"Une fois que vous vous laissez étouffer par tout ça, [...] vous ne répondez plus aux attentes des Français. [...] Résultat des courses, les Français votent RN", raconte-t-elle. "Donc c'est à nous, non seulement d'avoir le discours, mais aussi d'avoir les actions. Sur l'immigration, sur la sécurité, ce sont des sujets qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder. Il faut tenir cette ligne et ne pas s'excuser d'aimer la France."