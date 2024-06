Cyril Hanouna - Hanane Mansouri, candidate LR-RN victime d'injures racistes : «Ça me conforte dans ce que je pense»

"Arabe de service", "beurette", "sale serpillère"... Depuis plusieurs jours, les insultes à caractère raciste et sexiste fusent en direction d'Hanane Mansouri. Candidate LR-RN pour les élections législatives dans l'Isère, la jeune femme assure toutefois que ce déferlement de violences n'a pas entamé son désir d'engagement. "Au contraire, ça me conforte dans ce que je pense. Je sais que ces personnes-là pensent être dans le camp du bien, mais au contraire, ce sont des personnes de gauche qui mettent des gens dans des cases en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine. Moi, à droite, dans le camp patriote, on ne m'a jamais rappelé que j'étais d'origine maghrébine", assure-t-elle dans l'émission On marche sur la tête.