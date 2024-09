Cyril Hanouna - Futur Premier ministre : «Monsieur Macron se paye notre tête et reste dans sa bulle tranquillement», estime un auditeur

Près de 50 jours sans Premier ministre. Alors que les Français ont été appelés aux urnes dans l'urgence en juillet, tout juste après les élections européennes, Emmanuel Macron, lui, semble prendre son temps pour choisir un nouveau Premier ministre. Après avoir reçu les différents partis politiques, de l'alliance du Nouveau Front populaire au Rassemblement national, il continue ses consultations. Les dernières en date ont eu lieu ce lundi, avec l'ancien ministre Bernard Cazeneuve et le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Mais aucun choix définitif.

Futur Premier ministre : « Monsieur Macron se paye notre tête, reste dans sa bulle tranquillement, fait des petites consultations », estime Stéphane, auditeur de #OMSLT avec @Cyrilhanouna sur #Europe1. pic.twitter.com/9E8RLWmuFx — Europe 1 (@Europe1) September 2, 2024

"Les Français ont voulu du changement au niveau"

"On se moque carrément de nous !", s'agace Stéphane, un auditeur dans On marche sur la tête, animé par Cyril Hanouna de 16 heures à 18 heures sur Europe 1. "Les Français ont voulu du changement au niveau de l'insécurité, au niveau de l'immigration, au niveau du pouvoir d'achat. Et actuellement, Monsieur Macron se paye notre tête et reste dans sa bulle tranquillement. Il fait ses petites consultations", estime-t-il. Pour cet auditeur, la bulle en question n'était autre que les Jeux olympiques.

"Il a dit : 'Ces Jeux olympiques étaient une réussite et ça ne nous donne pas envie de retourner dans la vraie vie'. Mais la vraie vie, c'est ça ! Ce moment festif, ça ne va pas durer jusqu'à la fin de ton mandat", conclut-il.