Vendredi, le patron de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé à mettre des drapeaux palestiniens et libanais "partout" notamment dans les universités de l'Hexagone après le 7-Octobre, anniversaire des attaques meurtrières sur le sol israélien. Selon un auditeur de On marche sur la tête, le chef de file de la France insoumise fait preuve d'opportunisme, car la cause palestinienne est "très vendeuse" auprès d'une cible politique "qui a toujours déserté les urnes pendant des décennies".

"Mélenchon n'aspire qu'au chaos. C'est quelqu'un qui aimerait que rien ne se règle. Et puis quand on parle de l'histoire de la cause palestinienne, pour lui, ce n'est pas le la nationalité des victimes qui compte, c'est plutôt l'espèce de monstre qui existe, selon lui, et contre lequel il voudrait un peu liguer tout le monde. Car on sait très bien que dans l'inconscient collectif, Israël et les juifs seraient, en quelque sorte, des marionnettistes", argumente-t-il.