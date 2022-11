Crise énergétique : le guichet d’aides ne convainc pas du tout les entreprises

Lancé le 19 novembre dernier, le guichet d’aides aux entreprises, version simplifiée, ne séduit pas. Pour rappel, jusqu’au 31 décembre prochain, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent demander une aide au paiement des factures d’électricité, plafonnée à 4 millions d’euros. Mais entre des critères encore trop complexes, ou des montants trop bas, les entreprises ne sont pas convaincues. A tel point que beaucoup d’entreprises n’ont même pas pris la peine de demander une aide au guichet, confie le patronat à Europe 1.

Des critères d’éligibilité complexes

Les critères d’éligibilité sont trop compliqués à comprendre, selon Patrice Duceau, le président régional de Groupements de Prévention Agrées De la Région Centre. "Il faut que vous ayez au-delà de 3% d’énergie dans votre chiffre d’affaires. Après il faut que vous ayez, quelque chose qui est complètement rédhibitoire, plus de 50% de hausse (du prix de l’énergie payé) entre 2021 et 2022, sur les trois mois etcetera, c’est un peu une usine à gaz", constate-t-il.

Et pour les entreprises qui ont quand même tenté leur chance, la déception est vite arrivée.

Peu d’entreprises éligibles

"On a fait les simulations avec des chefs d’entreprise, ils n’arrivent pas à cocher toutes les cases. Et il y en a beaucoup qui n’ont pas la compétence pour le faire, donc ils prennent un cabinet pour le faire, qui leur coûte un peu d’argent. Et à l’arrivée ils ne sont pas éligibles ", constate Patrice Duceau.

Face aux critiques, Bercy assume sa volonté de cibler les aides sur les entreprises qui en ont le plus besoin. Surtout, le ministère de l’Économie défend la simplicité de la démarche, selon lui, basée sur un simple formulaire en ligne.