Crise chez Les Républicains : un nouveau bureau politique du parti valide l'exclusion d'Eric Ciotti

Un nouveau bureau politique des Républicains, réuni vendredi matin en visio, a validé l'exclusion du président du parti Eric Ciotti, quelques heures avant que le tribunal de Paris examine cette décision, ont indiqué à l'AFP des sources au sein de LR. Cette nouvelle réunion des dirigeants du parti, également contestée par Eric Ciotti, avait pour objectif de "légitimer" l'exclusion du président après son alliance électorale avec le RN aux législatives de juin, sans se concerter avec la direction du parti.

Ce deuxième bureau politique, initialement prévu jeudi soir, a été convoqué afin de renforcer juridiquement l'exclusion d'Eric Ciotti grâce au soutien des conseillers nationaux de LR. Le tribunal judiciaire de Paris examinera vendredi à 11 heures le recours déposé par Eric Ciotti, qui se considère toujours président du parti. Le député des Alpes-Maritimes contestera lors de cette audience publique la légalité de cette décision au vu des statuts du parti. Le tribunal devrait rendre sa décision quelques heures après l'audience.

"Nous poursuivons nos travaux", assure LR

En crise depuis que Eric Ciotti a choisi de rompre mardi le cordon sanitaire entre le parti gaulliste et l'extrême droite, LR poursuit toutefois les investitures de ses candidats aux législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet. Dans un communiqué diffusé jeudi soir, le parti a assuré avoir déjà désigné plus de 200 candidats, dont les 59 députés sortants qui n'ont pas suivi leur président.

"Nous poursuivons nos travaux pour que les couleurs de la droite républicaine soient fièrement représentées dans les territoires et demain, à l'Assemblée nationale", a indiqué LR.