Crise chez Air France : pour Jordan Bardella, "le gouvernement a lâché les salariés"

INTERVIEW

Air France compte supprimer plus de 7.500 postes d'ici la fin de l'année 2022, dont 6.560 au sein de la compagnie tricolore et plus de 1.000 au sein de la compagnie régionale Hop!. Pour Jordan Bardella, député européen et vice-président du Rassemblement National, ces suppressions de postes sont "la conséquence des faiblesses du gouvernement" qu'il accuse d'avoir "lâché les salariés d'Air France".

En juin, l'État français, actionnaire d'Air France-KLM, a apporté un soutien financier de 7 milliards d'euros au groupe franco-néerlandais, dont 4 milliards de prêts bancaires garantis et 3 milliards de prêt direct, en lui demandant d'améliorer sa rentabilité et son impact environnemental. "Le gouvernement n'a pas exigé la moindre contrepartie en termes de maintien de l'emploi", dénonce Jordan Bardella.

"Il aurait fallu conditionner ces aides au maintien de l'emploi", martèle-t-il. "Ça n'a pas été fait pour Air France, ça n'a pas été fait pour Renault, avec derrière des conséquences importantes en termes de casse sociale. La réalité est que cela subventionne le licenciement."

>> Plus d'informations à suivre...