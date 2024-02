Crise agricole, logement, Justice des mineurs... Gabriel Attal présente ses grands axes de travail

Ce dimanche matin, Gabriel Attal a détaillé son calendrier dans les colonnes du Parisien. De grands projets attendent son nouveau gouvernement et le Premier ministre va procéder comme dans un feuilleton, saison par saison.

Une volonté de légiférer la justice des mineurs

Avec d'abord les urgences à régler dès maintenant, au premier rang desquelles la crise agricole. Un projet de loi d'orientation sera ainsi présenté à la fin du mois.

Gabriel Attal veut également légiférer sur la justice des mineurs, en réponse notamment aux émeutes. Impossible aujourd'hui d'infliger des travaux d'intérêt général à des jeunes de 13 ou 14 ans, regrette le Premier ministre, qui dit vouloir penser des mesures éducatives qui iraient dans le sens de sa formule employée récemment "Tu casses, tu répares".

La construction de 30.000 logements en trois ans

Autre priorité, le logement. Gabriel Attal annonce que 20 territoires feront l'objet, dans les prochains jours, d'une simplification drastique de toutes les procédures. Objectif : construire 30.000 logements en trois ans. Le Premier ministre veut enfin agir auprès des banques pour faciliter l'obtention des crédits immobiliers.

À plus long terme, Gabriel Attal table sur un automne du travail. Un projet de loi Macron 2 devrait ainsi voir le jour, censé libérer l'activité économique et la croissance. Le mot d'ordre, faire en sorte que l'écart entre le travail et l'inactivité soit plus important, mais aussi simplifier les normes qui pèsent, selon Matignon, 60 milliards d'euros par an.