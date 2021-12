Covid-19 : les vols avec l'Afrique australe reprendront samedi, annonce Gabriel Attal

La France va reprendre samedi les vols en provenance et à destination de dix pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, "avec un encadrement drastique", a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, mercredi, en sortie du conseil des ministres. Le gouvernement avait suspendu ces vols le 26 novembre en raison de la découverte du variant Omicron en Afrique du Sud.

Une nouvelle catégorie rouge écarlate

Seuls les Français, les ressortissants de l'UE, les diplomates et les navigants pourront voyager. Ils devront subir un test Covid à leur arrivée en France, suivi d'un isolement de sept jours en cas de résultat négatif, et de dix jours si le résultat est positif. "Dans les deux cas, cet isolement sera surveillé par des forces de sécurité intérieures et en cas de non-respect de cet isolement une amende de 1 500 euros sera dressée pour les personnes qui ne respecteraient pas l'isolement obligatoire", a prévenu Gabriel Attal. Par ailleurs, tous les voyageurs provenant d'un pays hors de l'UE, même vaccinés, devront présenter un test négatif de moins de 48 heures.

"Nous créons une nouvelle catégorie, rouge écarlate s'agissant des pays les plus à risque, notamment avec la présence du variant Omicron. Cette catégorie intégrera les sept pays de l'Afrique australe pour lesquels les vols étaient suspendus depuis vendredi dernier. S'y ajouteront trois pays : le Malawi, la Zambie et l'Ile Maurice. Pour ces pays, un cadre extrêmement strict est mis en place", a ajouté le porte-parole du gouvernement.