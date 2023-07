Coopération, partenariat... Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse entre Macron et Modi

Ce vendredi, lors du 14-Juillet, le Premier ministre indien était l'invité de marque du défilé militaire sur les Champs-Élysées. Narendra Modi est venu célébrer le 25e anniversaire du partenariat stratégique entre l'Inde et la France. L'autre objectif pour Emmanuel Macron était de renforcer l'influence française pour peser dans la zone Asie-Pacifique. Il s'est d'ailleurs exprimé lors d'une conférence de presse commune avec le chef du gouvernement indien.

"Nous allons aujourd'hui continuer à renforcer cette relation de confiance historique entre nous deux pays pour faire face à la fois aux crises internationales comme aux grands enjeux mondiaux. Je pense que nous partageons une préoccupation commune d'un risque de fragmentation de la communauté internationale, en particulier dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Nous avons le même objectif de chercher une paix durable et de répondre aux effets de cette guerre d'agression sur les pays les plus vulnérables, notamment en termes de sécurité alimentaire et de capacité de financement", souligne le président de la République à l'Élysée.

Une coopération étroite entre la France et l'Inde

Lors de la conférence de presse commune des deux dirigeants, Emmanuel Macron et le Premier ministre indien ont renouvelé leurs vœux d'une coopération étroite entre les deux pays. Narendra Modri avait, jeudi soir, confirmé l'achat de 26 Rafale et trois sous-marin français, confirmant ainsi le statut de partenaire privilégié de l'Inde envers la France. Mais les sujets sont nombreux sur la table, avec notamment la santé et le climat. Alors que l'Inde possède le troisième plus gros bilan du monde en matière d'émissions de gaz à effet de serre, la cinquième puissance mondiale préside en ce moment le G20. Signe de l'importance de cet acteur devenu incontournable sur la scène internationale.

Le Premier ministre indien s'est dit privilégié d'avoir assisté au défilé militaire ce vendredi matin. Et il a mis en avant les nombreuses coopérations existantes ou à venir entre les deux pays : le nucléaire civil, l'aérospatiale ou les partenariats entre universités. Puis, les deux dirigeants ont insisté sur la coopération franco-indienne en indopacifique où vivent 1,5 million de Français et où Paris possède des intérêts stratégiques. Narendra Modi et Emmanuel Macron seront à nouveau ensemble ce vendredi soir pour la clôture d'un forum économique franco-indien et surtout un dîner d'État au Louvre en présence de plus de 200 convives.