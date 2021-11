Congrès LR : le parti se félicite de ses 150.000 militants inscrits

A trois jours du débat des candidats à l'investiture de la droite (diffusé sur Europe 1 dimanche soir), plus de 148.000 militants LR se sont inscrits pour pouvoir voter lors du congrès du parti qui se tiendra le 4 décembre. En deux mois, 70.000 personnes se sont inscrites pour pouvoir voter. Un grand motif de satisfaction pour les Républicains à six mois de l'élection présidentielle.

La "remontada" des adhérents

Il faut se rappeler qu'après les élections européennes de 2019 perdues par LR, le parti était tombé à 60.000 adhérents. Il y a encore quelques semaines, les cadres du parti espéraient officieusement atteindre les 110.000, voire les 120.000 membres. Un montant qui avait été dépassé par les écologistes lors de leur primaire en septembre.

L'Etat major des Républicains s'est donc félicité, en privé, comme en public, de ses 150.000 adhérents. Un symbole, selon le parti, que les idées portées par leurs candidats intéressent les Français et qu'il y a bien un espace politique à occuper entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour. Cependant, il est très difficile de savoir pour qui ces militants vont voter.

Toutes les fédérations LR ont accueilli de nombreux militants, notamment dans les fiefs des candidats : en Savoie chez Michel Barnier, dans les Alpes-Maritimes chez Eric Ciotti et en Île-de-France, région présidée par Valérie Pécresse. Ces nouveaux adhérents apportent également une manne financière non négligeable - une adhésion coûte en moyenne 30 euros. Les nouveaux inscrits rapporteraient donc plus de 2 millions d'euros au parti. Un montant qui vient s'ajouter aux 10 millions d'euros déjà prêts pour la campagne du candidat qui sera désigné le 4 décembre.