Congrès des maires : Emmanuel Macron en opération séduction

C'est l'un de meilleurs baromètres politiques. Le congrès des maires de France, qui a élu à sa tête le maire LR de Cannes David Lisnard, se clôt ce jeudi. A cinq mois de l'élection présidentielle, les relations qu'entretient Emmanuel Macron avec les maires de France s'avèrent cruciales. Mercredi soir, le chef de l'Etat les a reçus à l'Elysée pour une séance de calinothérapie.

"Je ne vous lâcherai pas"

Près de 1.000 maires étaient invités dans la salle des fêtes de l'Elysée. Face à eux, le chef de l'Etat était en opération séduction. Emmanuel Macron n'a pas fait de discours, puisqu'il réserve ses annonces pour le congrès de l'AMF qui se clôture ce jeudi après-midi. Mais il a tout de même prononcé un mot d'accueil. "Merci pour tout le travail fait, je ne vous lâcherai pas", a-t-il insisté.

Le président a défendu son bilan tout en vantant le travail des maires, notamment lors de la pandémie. "L'action des maires a été essentielle", a répété le chef de l'Etat avant de promettre son soutien indéfectible face aux violences dont les maires sont de plus en plus victimes. Trois heures durant, Emmanuel Macron a multiplié les selfies et a pris le temps de multiplier les échanges avec ses invités.

Le locataire de l'Elysée espère que cette séance de calinothérapie aura des vertus. En 2017, quelques mois après son élection, il avait été sifflé au congrès des maires. A cinq mois de la présidentielle, il compte bien cette fois y être applaudi.