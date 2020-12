Climat : "Macron est le président des renoncements pour l'écologie", selon David Belliard

INTERVIEW

Emmanuel Macron en fait-il assez en matière d'écologie ? Pour David Belliard, adjoint Europe Écologie-Les Verts à la mairie de Paris, le chef de l'État "est le président des renoncements pour l'écologie" depuis son arrivée à l'Élysée, il y a trois ans et demi. Cinq ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat, Emmanuel Macron "parle beaucoup" mais "agit peu" dans ce domaine, que le responsable écologiste considère comme "vital" pour l'avenir.

"Très loin des promesses"

L'adjoint EELV en veut particulièrement au chef de l'État pour sa gestion de la Convention citoyenne pour le climat, dont les propositions ont été au cœur des premiers arbitrages du projet de loi sur l'écologie porté par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. "On est très loin, non pas seulement de ce qu'il faudrait faire, mais même des promesses annoncées par le président de la République", pointe David Belliard.

"Emmanuel Macron avait dit 'Je prendrai sans filtre les 149 propositions, moins trois jokers'", rappelle l'écologiste, qui critique le fait qu'une partie seulement des 149 propositions ait été reprise. Environ 40% de ces propositions seront traduites dans un projet de loi. "Je ne veux pas dire que parce que les 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran", avait expliqué Emmanuel Macron dans son interview à Brut, vendredi 4 décembre.

"Arrêtons de parler !"

"Les 149 propositions qui ont été mises sur la table sont passionnantes, intéressantes et elles s'inscrivent dans l'objectif de réduire nos émissions de CO2", poursuit David Belliard à propos de la Convention citoyenne pour le climat. "Ce n'est pas une question d'être la Bible ou pas. Il y a des propositions sur la table, on sait qu'il faut le faire. Faisons-le, agissons et arrêtons de parler !"