Chute de popularité pour Barnier, l'idée d'une censure s'installe, selon des sondages

Le Premier ministre Michel Barnier voit sa cote de popularité s'effriter de quatre points en novembre, et son avenir paraît précaire alors que 53% des Français pensent qu'une censure du gouvernement est souhaitable, selon des sondages parus samedi soir. Alors que 45% des sondés se disaient satisfaits de Michel Barnier à sa prise de fonction en septembre, puis 40% en octobre, ils ne sont désormais plus que 36% dans un automne budgétaire tourmenté pour l'exécutif, selon le baromètre Ifop pour le Journal du Dimanche.

Les Français favorables à la fin de ce gouvernement

Parmi les catégories les plus mécontentes figurent les ouvriers, mais aussi les fonctionnaires (73% chacun), les chômeurs (79%), les sympathisants de La France insoumise (80%) mais aussi du Rassemblement national (73%, + 4 points). La cote d'Emmanuel Macron stagne, comme en octobre, à 22% de satisfaits, son niveau le bas depuis 2017.

Dans un contexte social difficile - entre annonces de plans sociaux, manifestations d'agriculteurs et coupes budgétaires - 53% des Français interrogés disent souhaiter voir le gouvernement tomber, selon une étude Ipsos pour La Tribune Dimanche.

Une suite qui divise

Les partisans de La France insoumise (88%), du Parti socialiste (73%) et du Rassemblement national (67%) sont les plus allant à voir une motion de censure aboutir. Mais la suite divise les personnes sondées en trois blocs : le premier (29%) serait prêt à reconduire Michel Barnier à la tête d'un nouveau gouvernement; le second (33%) plaide pour nommer un nouveau Premier ministre issu des rangs des partis politiques constituant le "socle commun", qui soutient actuellement le gouvernement de Michel Barnier; et le troisième (38%) aimerait que soit nommé un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, regroupant les partis politiques de gauche.

L'enquête Ifop a été réalisée auprès d'un échantillon de 2.005 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet du 13 au 21 novembre, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1 à 2,2 points. L'enquête Ipsos a, elle, été réalisée auprès d'un échantillon de 1.000 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet du 20 au 22 novembre, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 0,6 à 3,1 points.