Charlie Hebdo : quatre ans après l'attentat, "la liberté d'expression est plus forte que jamais", salue Emmanuel Macron

La liberté d'expression "est plus forte que jamais", a affirmé lundi Emmanuel Macron en rendant hommage aux victimes de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo il y a quatre ans.

"La République est toujours là". "Ceux qui se sont lâchement attaqués à Charlie Hebdo, il y a 4 ans déjà, combattaient la liberté d'expression et donc la République. La République est toujours là, et la liberté d'expression plus forte que jamais", déclare le chef de l'État dans un message sur Twitter. "Nous n'oublions pas ceux qui ont payé cela de leur vie", ajoute-t-il.

Nous n’oublions pas ceux qui ont payé cela de leur vie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 janvier 2019

Le 7 janvier 2015, les frères Chérif et Saïd Kouachi, des islamistes radicaux, avaient tué 12 personnes dans l'attaque du journal à Paris. Plusieurs cérémonies se sont tenues lundi pour leur rendre hommage ainsi qu'aux cinq morts des attaques survenues début janvier 2015, notamment celle contre l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris.