«Ceux qui ne veulent pas de la réforme des retraites doivent proposer un mode de financement», lance Sylvain Maillard

Le député Ensemble pour la République de Paris, Sylvain Maillard, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi. Au micro de Sonia Mabrouk, il appelle "ceux qui ne veulent pas de la réforme des retraites" à proposer un autre "mode de financement".

François Bayrou prononcera mardi à l'Assemblée sa déclaration de politique générale, où il pourrait faire une nouvelle concession sur la réforme des retraites, afin de se concilier les faveurs de la gauche, mais avec le risque de s'aliéner le soutien d'une partie du "socle commun".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il y aura obligatoirement d'autres réformes des retraites"

Le député Ensemble pour la République de Paris, Sylvain Maillard, juge qu'une suspension de la réforme des retraites sans mesures de financement serait irresponsable et appelle ceux qui n'en veulent pas à proposer un autre mode de financement.

"Ceux qui ne veulent pas de la réforme des retraites doivent proposer un mode de financement pérenne pour la suite. Il ne faut pas un totem politique en disant 'je veux abroger l'âge de 64 ans' alors que dans tous les autres pays, c'est entre 64 et 67 ans. [Il faut me] dire comment ils font pour financer [les retraites] et rassurer ceux qui travaillent à l'heure actuelle", a-t-il déclaré sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews lundi tout en avançant qu'il "y aura obligatoirement d'autres réformes des retraites".