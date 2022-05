«Cet été, on peut avoir des morts» : Philippe Juvin alerte sur la situation des hôpitaux de France

Interrogé par Jean-Pierre Elkabbache, Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou et maire LR de la Garenne-Colombes, a alerté sur la situation des hôpitaux en France. "Dans tous les hôpitaux de France, on manque de personnel. Il y a deux jours, à Chinon, il n'y avait qu'une seule infirmière aux urgences qui n'était pas en arrêt de travail. C'est une situation extrêmement grave", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

"Nous pensons que l'été va être très difficile et si rien n'est fait, je ne sais pas comment on va passer cet été. On peut avoir des morts", a-t-il également ajouté. D'après le médecin, "il y a des services aujourd'hui qui fonctionnent avec peu de médecins, peu d'infirmières, peu d'aide-soignantes. Il y a des blocs opératoires qui sont fermés. Il y a des gens qu'on ne peut pas opérer. C'est ça la réalité du système de santé. Pendant des années, on a dit que le système de santé français était le meilleur du monde. Ce n'est évidemment plus le cas."

Selon le maire Les Républicains, la situation risque d'être particulièrement difficile cet été : "Si on ne change rien durant cet été, on peut avoir des morts. Je connais des endroits où il y aura des trous dans les listes de gardes. Il y a encore quelques jours, alors qu'il y a environ 700 services d'urgences en France, il y en avait 100 ou 120 qui fermaient totalement ou partiellement leur service. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu faire"

"Des conditions de travail qui sont terribles"

Philippe Juvin a également dressé le portrait des difficultés des hôpitaux français : "Comment appelez-vous un système où vous pouvez mettre des semaines à être opéré ? Et vous pouvez mettre des semaines à avoir un examen complémentaire et que vous devez aller aux urgences parce que vous n'avez pas d'alternative quand vous n'avez pas de médecin en ville ?"

"Tout le monde travaille d'une manière absolument démente pour des salaires de misère et dans des conditions de travail qui sont terribles. Je crois que la colonne vertébrale d'une réforme du système de santé est de d'abord prendre soin des soignants", livre le médecin.

Danger pour les maternités

Outre les urgences, Philippe Juvin a également alerté sur la situation des services de maternité : "Je connais des endroits où il risque de ne pas y avoir suffisamment de sages-femmes pour assurer les accouchements cet été. Donc oui, je vous le dis, la situation est très grave. Il y a des solutions qu'il faut mettre sur la table".

"Les trois types de pathologies qu'on soigne avec retard aujourd'hui et pour lesquels nous aurons du retard, ce sont les maladies du cancer, les maladies du cœur et les maladies psychiatriques. Ces trois types de pathologies, on prend actuellement du retard à les prendre en charge", a également déclaré le chef des urgences.