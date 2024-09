«C'est un gars droit» : à Albertville, la nomination de Michel Barnier à Matignon fait la fierté des habitants

"Savoyard et fier de l'être", c'est ce qu'on aime à Albertville chez Michel Barnier. Un homme resté fidèle à ses racines savoyardes malgré sa carrière politique qui l'a mené à Paris, Bruxelles, Strasbourg et maintenant à Matignon. "Il fera un très bon Premier ministre", estime Alain, qui l'a connu chez les Scouts dans les années 1960. Car Michel Barnier "a les qualités des gens d'ici", estime-t-il.

"C'est un homme en qui on peut avoir confiance"

"C'est un gars droit, intègre. C'est quelqu'un qui ne lâche pas le morceau. On l'a vu par exemple au niveau européen par rapport au Brexit. Il a tenu jusqu'au bout. Il a obtenu ce qu'il a voulu et non pas ce que les Anglais voulaient. Il fallait quand même quelqu'un qui soit carré et puis qui avait de la poigne, pour dire 'on ne lâche pas le morceau'. C'est une qualité savoyarde".

Mais c'est aussi "un homme ouvert, qui sait dialoguer avec tout le monde", explique Jean-Luc. Et, en ces temps difficiles, ce sont des qualités primordiales pour occuper la fonction de Premier ministre : "Je pense que c'est quand même une bonne chose en cette période. C'est quelqu'un qui peut rassembler et qui est à l'écoute des autres. C'est un homme en qui on peut avoir confiance". Reste que beaucoup se demandent ce que Michel Barnier, à 73 ans, est allé faire dans ce tumulte.

C'est le cas de Luc : "J'espère qu'il va faire entendre sa voix. Parce que s'il est au gouvernement pour être le mouton de Macron, ce n'est pas la peine". Malgré tout, cette nomination de Michel Barnier fait la fierté des Savoyards pour qui il reste l'homme des Jeux olympiques d'Albertville en 1992. Des Jeux qui ont permis l'essor économique de la Savoie, il y a 30 ans.