«C'est quand même dégueulasse !», à Saint-Étienne, les habitants choqués par leur maire mis en examen

À Saint-Étienne, les déboires judiciaires du maire font grincer des dents. Ce jeudi, Gaël Perdriau a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire de chantage à la sextape. L'édile de 50 ans est accusé d'avoir fait usage de cette vidéo intime dans le but de piéger un rival politique. Clamant son innocence, l'élu entend bien rester dans son fauteuil de maire. De quoi susciter quelques crispations chez une majorité de stéphanois, y compris ceux ayant voté pour lui à deux reprises en 2014 et 2020.

"C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'on faisait confiance à Gaël Perdriau. Je pense que c'est terminé, il n'aura plus de crédibilité. Il ne peut pas tremper dans des histoires pareilles et puis revenir comme si de rien n'était", estime cette habitante tandis qu'une autre Stéphanoise n'hésite pas à taper encore plus fort. "Faire une chose pareille, c'est quand même dégueulasse ! Il faut qu'il démissionne. Il faudrait vraiment le sortir avec des coups de pied au derrière. On n'aime pas les gens qui magouillent comme ça".

"Ça compromet, me semble-t-il, la crédibilité de notre ville"

Même au sein de la majorité municipale, plusieurs élus dénoncent cette situation, à l'image de Nicole Peycelon, adjointe à la tranquillité publique. "Tout à fait franchement, je suis mal à l'aise parce que ça ne correspond absolument pas à ma façon de voir la vie politique. Au moins se mettre en retrait, ce serait le minimum. Ça compromet, me semble-t-il, la crédibilité de notre ville", juge-t-elle.

Le groupe d'opposition à la mairie a quant à lui annoncé des actions dans les jours qui viennent, en attendant le prochain conseil municipal. Ce vendredi soir, la pression est donc maximale sur Gaël Perdriau qui peut toutefois compter sur le soutien d'une trentaine d'élus à la mairie.