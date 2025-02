Ces projets extravagants financés par la France dans des pays où elle est pourtant en crise ouverte

Où va donc l'argent public de l'Agence française de développement ? Europe 1 a épluché les investissements de l'agence aux 5,5 milliards d'euros d'investissements. Surprise, la France finance de très nombreux projets dans des pays avec lesquels elle est pourtant en crise ouverte.

Sur CNews, ce lundi 17 février, Sarah Knafo a pointé du doigt certains projets à l’international financés par l’argent public via l’Agence française de développement (AFD). Cet outil diplomatique important de la France finance certains projets extravagants. Des centaines de millions d’euros dépensés dans des pays avec lesquels la France est pourtant en crise ouverte.

600.000 euros pour promouvoir l'égalité de genre au Maghreb

Les exemples ne manquent pas, comme au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Trois pays qui ont définitivement fermé la porte à la France. Pourtant, l'AFD verse une subvention de 8 millions d'euros pour faciliter l'accès à du bois de combustion.

Même cas pour l'Algérie qui, malgré ses relations sous haute tension avec Paris, touche avec le Maroc et la Tunisie une enveloppe de presque 600.000 euros pour promouvoir l'égalité de genre au Maghreb. Selon Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux, ces sommes se justifient par une nécessaire solidarité internationale. "Est-ce que l'exemple du Covid-19 ne nous a pas suffi ? L'aide au développement sert à prévenir ces crises, la crise migratoire, et c'est parce que nous agissons que nous pouvons anticiper ces crises", soutient-il.

Le ministre ajoute que l'AFD devrait repenser à terme ces aides aux pays qui ont tourné le dos à la France. Toujours est-il que parmi les derniers programmes financés, figure un projet centré sur la santé mentale des jeunes à Gaza, subventionné à plus d'un 1,3 million d'euros et entamé fin 2024, un an tout juste après l'attaque terroriste du 7-Octobre.