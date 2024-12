Censure du gouvernement : «On est un pays du tiers monde pour ne pas savoir voter un budget ?», se questionne Sarah Knafo

Quelques jours après une censure historique du gouvernement, Sarah Knafo, eurodéputée et invitée de La Grande interview Europe 1-CNews ce lundi, juge que les Français doivent désormais être placés au cœur des préoccupations du Parlement.

La censure historique de mercredi dernier a-t-elle eu lieu pour des raisons purement politiciennes ? Selon Sarah Knafo, eurodéputée et invitée de La Grande interview Europe 1-CNews ce lundi, il ne faut pas mettre une quelque conque personnalité politique sur le devant de la scène et savoir qui a mené cette censure. "Le but, c'est de mettre le bon sens au centre du jeu, de mettre les Français au centre du jeu, de mettre les réformes qui sont nécessaires au centre du jeu", énumère-t-elle.

"On a une économie qui est en train de s'écrouler sur elle-même"

Selon l'eurodéputée, les Français voient l'actualité politique comme une cacophonie. Elle pense qu'il faut désormais les mettre au cœur des préoccupations du Parlement et du gouvernement. "Quand ils voient le pays à l'arrêt, ils se disent juste : 'Ils ne sont pas capables de s'entendre, ces gens-là ?' Qu'est-ce qu'on est ? On est un pays du tiers monde pour ne pas savoir voter un budget ?", se questionne Sarah Knafo.

Elle estime que la situation politique du pays est grave. "Aujourd'hui, on a une économie qui est en train de s'écrouler sur elle-même et face à ça, on a des jeux de partis. On a des politiciens qui ne veulent pas avoir d'autres gouvernements, d'autres qui veulent voir leurs copains... Je trouve que ce n'est pas au niveau", conclut-elle.