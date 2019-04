Cédric O, "100% d'accord" avec Zuckerberg sur la nécessité de réguler internet

Le nouveau secrétaire d'Etat au numérique Cédric O est "100% d'accord" avec le patron de Facebook Mark Zuckerberg sur le besoin de réguler davantage Internet, a-t-il indiqué mercredi dans un entretien en marge de sa prise de fonctions à Bercy.

Le patron de Facebook "demande plus de régulation sur le modèle européen [...] avec plus d'implication des Etats", et je suis "100% d'accord avec lui sur ce sujet-là", a expliqué l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron sur le numérique.

Poser un cadre légal

"Aujourd'hui, il y a un énorme problème démocratique : c'est Facebook qui décide que quelque chose en ligne est légal ou pas légal" et "joue le rôle de la justice", a-t-il déploré. Le gouvernement et le Parlement auront prochainement l'occasion de jeter les bases de ces nouvelles régulations d'Internet avec la proposition de loi Avia sur les contenus haineux et le projet de loi sur la régulation de l'audiovisuel à l'ère numérique, que le gouvernement voudrait présenter au conseil des ministres à l'été, a expliqué Cédric O.

"Il y a une demande des citoyens qui disent : 'garantissez-moi que quand je vais sur Internet, le droit est respecté', et le droit, ce ne sont pas les plates-formes (comme Facebook, Google, etc., ndlr) qui le définissent", a-t-il dit. Les deux textes "vont poser un cadre intéressant, qui sera assez innovant au niveau mondial, mais ce ne sera que le début de la discussion", a-t-il toutefois prévenu. "Aujourd'hui les législations ne sont plus au niveau, les régulateurs doivent se transformer... on ne peut pas régler tous les problèmes en deux textes de loi en six mois".

"Les équipes Facebook ont vraiment joué le jeu"

La réflexion du gouvernement sera guidée notamment par le rapport de l'équipe de fonctionnaires français qui se sont rendus au siège de Facebook pour mieux comprendre comment la plate-forme régulait les contenus postés par les internautes. "Les équipes Facebook ont vraiment joué le jeu", a estimé Cédric O, ajoutant que les fonctionnaires français "ont eu de bons interlocuteurs".