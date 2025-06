«Ce n'était plus possible» : coupes budgétaires, pression, menaces... Les démissions de maires continuent de pleuvoir

À moins d'un an des prochaines élections municipales, le phénomène prend de l'ampleur. Partout en France, de plus en plus de maires démissionnent de leurs fonctions. Sur les cinq dernières années, ils sont près de 200 à avoir rendu leur écharpe tricolore, à l'image de Gilles Thomas, ancien élu breton.



Le phénomène ne semble pas faiblir : les démissions de maires s'accélèrent en France. Au cours de la mandature actuelle, près de 200 d'entre eux ont décidé de renoncer à l'écharpe tricolore. Dans les faits, cela représente près de 40 démissions par mois, soit plus d'une par jour !

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un goût de liberté retrouvé

En cause : pression, incivilités et menaces à leur égard, institutions défectueuses... Diverses raisons pour lesquelles Gilles Thomas, maire d'une petite commune de Bretagne, a jeté l'éponge. Aujourd'hui, ce maire démissionnaire au grand sourire, vit sur la côte du Trégor, à une heure de son ex-permanence, celle de Plussulien.

Depuis quelques mois, il retrouve avec sa femme, le goût de la liberté. "Je voyais qu'il était au bout, que c'était limite en train de craquer", confie son épouse au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des économies sans fin

"Sur la fin, ce n'était plus possible", ajoute Gilles Thomas. "On nous imposait des coupes de budget dans l'Éducation nationale, ce qui nous faisait fermer des postes alors qu'il y a un réel besoin sur l'éducation. Et le problème, c'est que lorsque que l'on va voir les personnes compétentes, ils n'entendent pas", regrette-t-il.

Face à la baisse des budgets, Gilles Thomas s'agace. "Il y a d'autres choses peut-être qu'il faut diminuer pour faire des économies. Peut-être le train de vie de certains élus. Par exemple, les députés gagnent bien leur croûte et en plus, ils ont de nombreux avantages. Donc, quand on est élus de 'base', comme nous, c'est un peu difficile" de voir ça, concède-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Désormais apaisé, l'ancien édile se dit inquiet de voir autant de collègues, tout aussi lassés que lui, jeter l'éponge.