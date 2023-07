«Ce n'est pas vraiment le bon moment» : la date du remaniement a surpris de nombreux Français

Est-ce que le timing était le bon ? La date de ce remaniement, le 20 juillet, interroge. Une valse des ministres en plein été et pendant les vacances des Français. Un choix de date qui a donc surpris les personnes rencontrées dans les rues de Paris par Europe 1.

"Ça aurait été bien de le faire à la rentrée"

Pour ce passant, le choix de cette date est surtout stratégique. "C'est une période un peu inattendue, mais ce n'est quand même pas anodin. Les gens vont partir en vacances, donc si le remaniement ne plaît pas trop, les vacances vont atténuer la déception. C'est comme les décisions fiscales, elles se passent toujours début août pour que la trêve du 15 août puisse effacer les réactions dans un sens ou dans l'autre", avance-t-il.

Un constat partagé par cet autre Parisien. "Si Macron l'a fait, c'est pour une bonne raison aussi. Je crois qu'il était un peu en difficulté, il voulait s'équilibrer sur le plan politique", considère-t-il.

Quant à cette passante, elle ne s'attendait pas non plus à des changements dans le gouvernement en plein été. "Je trouve que ce n'est pas vraiment le bon moment parce que les gens ont enfin l'esprit en vacances après tout ce qui s'est passé depuis quelques mois. Et moi, d'habitude, je suis très à l'écoute de la politique et j'avoue que là, j'ai fait un peu une pause. Ça aurait été bien de le faire à la rentrée plutôt", regrette-t-elle au micro d'Europe 1.