Cannabis : «Nous souhaitons sa légalisation», affirme Bayou qui dénonce «le fiasco» actuel

INTERVIEW

Le gouvernement a interdit la vente de fleurs ou de feuilles brutes de CBD , la molécule non psychotrope du cannabis. Généralement associée à des vertus relaxantes, il ne sera désormais plus possible d'en acheter en France pour calmer son anxiété ou son stress. Invité sur Europe Matin vendredi, le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), Julien Bayou, s'est dit très en colère contre décision qu'il ne soutient pas du tout.

La filière du CBD condamnée à la faillite par le gouvernement

"Le CBD n'a pas d'effets psychotropes ni d'accoutumance. C'est une filière qui s'est développée, il y a 20.000 emplois et des consommateurs qui y ont recours pour le sommeil, pour lutter contre certaines douleurs, et aussi certains pour passer du cannabis - le stupéfiant - à ce produit non stupéfiant", a-t-il posé. "Et nous estimons que c'est une bonne nouvelle en réalité si cela permet à certains d'arrêter la drogue et réduire les risques."

Il a expliqué ne pas comprendre la logique du gouvernement, "qui a repris à peu près le même arrêté que celui interdit au niveau européen". "Il condamne la filière de ces professionnels au chômage et à la faillite. Ce n'est pas sérieux", a-t-il poursuivi.

Pour la légalisation du cannabis

Julien Bayou a également affirmé que EELV est pour la légalisation du cannabis, comme près de la moitié des Français . "Si l'on regarde froidement les chiffres, c'est un fiasco. Nous avons la politique pénale la plus répressive d'Europe et le taux d'addiction chez les mineurs parmi le plus élevé", a soulevé le secrétaire national du parti de Yannick Jadot.

"C'est un fiasco en termes de santé, et aussi de sécurité. La police perd des millions d'heures à traquer des petits consommateurs, ça se répercute sur la justice et tout ça ne fonctionne pas", a-t-il dit avant de conclure. "La légalisation a fait ses preuves au Canada, au Portugal et ailleurs. C'est ce que nous voulons faire et ça permet la prévention."