Canicule : «On a beaucoup appris depuis 2003», affirme Olivier Véran

"On a beaucoup appris" depuis les 15.000 morts de la canicule de 2003, a affirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran mercredi dans un Ehpad de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, en appelant les personnes âgées à s'hydrater face à la nouvelle vague de chaleur. "Fuyez la chaleur, cherchez la fraîcheur, hydratez-vous constamment", a souligné l'ancien ministre de la Santé. "Quand on est tout petit, on ne sait pas dire qu'on a soif, quand on est très âgé on ressent moins la soif, (...) c'est là que ça devient piégeux".

15.000 morts en 2003

"Cette canicule-là va être costaud, elle va durer plus longtemps que d'habitude", a dit Olivier Véran aux résidents de l'Ehpad public Marguerite Renaudin de Sceaux, durant cette visite d'une trentaine de minutes. "La pire canicule de l'histoire de l'époque contemporaine de notre pays, c'était en 2003, on a eu 15.000 morts. Depuis, on a beaucoup appris, on sait réfrigérer des pièces dans les Ehpad, depuis il y a des recueils de toutes les personnes âgées isolées pour que la commune, pour que le CCAS (centre communal d'action sociale) les appelle", a-t-il souligné à l'issue de sa visite.

"Mon message, c'est aussi un message de solidarité que je demande à la population. Si vous connaissez une voisine, si vous avez une grand-mère même si elle est loin, si vous connaissez des personnes fragiles autour de vous, prenez le temps d'aller sonner chez elle vérifier qu'elle s'hydrate, qu'elle va bien", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Véran distille plusieurs conseils

Médecin de profession, Olivier Véran a insisté sur "plein de petits trucs. On évite de faire du sport même quand on est gaillard" et "on évite de boire de l'alcool notamment en journée parce que l'alcool participe aussi à la déshydratation". Dans cet Ehpad de Sceaux, les parties communes sont climatisées, mais "il n'y a pas de climatisation dans les chambres", a indiqué le directeur Kevin Le Rolland. "Du coup, le soir, on fait une prière", a plaisanté une résidente, Francoise Ledigarcher. "Pour le moment, la chaleur est gérable à l'intérieur de l'établissement", a estimé Mireille Leumeni une aide médico psychologique.

Après l'Espagne et le Portugal, la France a plongé dans une deuxième vague de chaleur en à peine un mois, illustration du changement climatique qui va causer des étés "de plus en plus chauds, où 35 degrés sera la norme", selon Météo-France.