Candidature LR à la présidentielle : le calendrier fait encore débat

Les Républicains étaient réunis ce mardi matin en comité stratégique pour discuter des modalités d'organisation du congrès du 4 décembre, qui doit désigner le candidat de la droite pour 2022. Deux dates ont été arrêtées : le 13 octobre pour déposer sa candidature et le 4 novembre pour recueillir les 250 parrainages d’élus nécessaires pour se présenter. La date du 4 décembre, elle aussi, est normalement actée... mais elle fait toujours débat en interne.

Une date trop tardive ?

En effet, nombreux sont ceux chez LR qui trouvent qu'elle est trop éloignée et que les deux mois qui vont s’écouler d'ici là seront autant de temps où la droite ne pourra pas réellement faire campagne. Un faux débat pour Christian Jacob, le président des Républicains. "Je rappelle que Nicolas Sarkozy recevait le soutien du parti le 29 novembre 2006, François Fillon le 27 novembre 2016, donc on est, à 8 jours près, dans les mêmes dates", a-t-il expliqué au micro d'Europe 1.

Christian Jacob se dit également confiant sur l’éventualité que Xavier Bertrand, qui a toujours dit qu'il ne participerait à aucune primaire, annonce sa participation au congrès. "Il devrait le faire cette semaine", s’avance même le patron du parti, qui ne veut en revanche pas entendre parler d’Éric Zemmour comme potentiel candidat chez les Républicains.

Pas de Zemmour

"Au fur et à mesure qu’il s’exprime, on partage de moins en moins de choses avec lui", justifie-t-il. "Il a des propos qui deviennent inquiétants donc de toute façon il n'y a pas de débat, on l'a toujours dit. C’est comme si vous me demandiez si un socialiste pouvait participer, on n’est pas sur la même ligne."

Il ne devrait donc y avoir que 5 candidats à droite pour un seul fauteuil. Le nom du vainqueur sera connu au plus le tard donc le 4 décembre.