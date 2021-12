Candidature de Taubira : «Je soutiens Hidalgo et il n'y a pas de solution de rechange»

INTERVIEW

Alors qu'Anne Hidalgo peine à décoller dans les sondages, sa pote-parole Valérie Rabault, était invitée sur Europe Matin jeudi. Elle est revenue sur la potentielle candidature de Christiane Taubira à gauche, et a assuré ne soutenir que la maire de Paris.

"Porter jusqu'au bout notre ligne social-démocrate"

"Je souhaite qu'elle aille au bout", a-t-elle affirmé. "Je regrette que le débat n'aille pas assez sur les projets et les propositions. J'aimerais par exemple que l'on nous parle des médecins et de choses très concrètes", a-t-elle poursuivi concernant la campagne présidentielle.

Interrogée sur la potentielle candidature de Christiane Taubira, elle a maintenu son soutien à la maire de Paris. "Je soutiens Anne Hidalgo et il n'y a pas de solution de rechange. Nous nous incarnons une ligne social-démocrate et nous voulons la porter jusqu'au bout dans cette élection présidentielle. Et je pense que c'est important pour la France."