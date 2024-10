Budget : «La dépense sociale en France est extrêmement importante», déclare Maud Bregeon

Au micro de Romain Desarbres, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a évoqué la baisse des dépenses publiques voulu par le gouvernement. Elle estime notamment que "la dépense sociale en France est extrêmement importante".

"6,1 % de déficit cette année, cela n'est pas acceptable et le risque pour la France aujourd'hui est de devenir la Grèce de 2010 ? Si on est d'accord sur ce risque, on doit tous s'accorder pour trouver des solutions", poursuit-elle. Maud Bregeon déclare que le débat est encore ouvert : "Il y aura un débat parlementaire si on a des nouvelles idées de réduction de dépenses en plus de celles qui seront proposées pour permettre une augmentation et des contributions exceptionnelles moins importantes".

Un fossé entre qualité des services publics et les dépenses

Pas de tabou pour la porte-parole qui appelle à "interroger l'efficacité de la dépense sociale" en France. D'après la macroniste, il existe un fossé entre le niveau de dépenses publiques et la qualité des services proposés aux Français : "Il faut que les Français puissent évidemment continuer à se soigner, aient accès à des services publics de qualité. Mais là encore, on voit bien qu'entre le niveau de dépenses que ça engendre et la satisfaction des Français et des usagers, on a une dissymétrie", conclut-elle.